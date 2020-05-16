Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", поранені двоє воїнів

Протягом минулої доби, 15 травня, збройні формування Російської Федерації девять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші підрозділи, що обороняються, для забезпечення режиму припинення вогню здійснили заходи адекватного реагування. Завдяки влучності українських військовослужбовців ворог був змушений припинити свої злочинні дії», - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник неподалік Широкиного випустив п'ять мін 82-го калібру, а по околицях Старогнатівки вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

Захисників Водяного окупанти двічі обстріляли із застосуванням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеними пунктами Мар’їнка, Кам’янка та Славне російські найманці використовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.

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По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь біля Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

«Підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали адекватну відповідь на усі обстріли противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших злочинних дій», - зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, 15 травня українські воїни поранили щонайменше одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.go.ua