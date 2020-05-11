Окупанти гранатою пошкодили дах приватного будинку в Авдіївці

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Так, вчора, 10 травня у Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного помешкання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок злочинних дій російських найманців, на щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

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В штабі ООС наголосили, що нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу.

Фото: штаб ООС