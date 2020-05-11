Окупанти гранатою пошкодили дах приватного будинку в Авдіївці
Фото
Укрінформ
Російські окупаційні війська гранатою від АГС-17, яка розірвалась біля приватного будинку місцевої жительки Авдіївки, пошкодили дах оселі.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Так, вчора, 10 травня у Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного помешкання», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок злочинних дій російських найманців, на щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.
В штабі ООС наголосили, що нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу.
Фото: штаб ООС