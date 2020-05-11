Окупанти обстріляли з гранатометів і кулеметів позиції ЗСУ під Кримським

Російсько-окупаційні війська станом на 17.00 понеділка один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів", - зазначається у повідомленні.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.