Україна поінформувала ОБСЄ про знищення понад 3 мільйонів протипіхотних мін

У рамках виконання своїх зобов’язань стосовно Оттавської конвенції Україна знищила понад 3 млн заборонених протипіхотних мін.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 13 травня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на повне виконання Оттавської конвенції. Відповідно до своїх зобов’язань, передбачених статтею 4 Оттавської конвенції, Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін та продовжує амбіційний проєкт утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C", - поінформував іноземних дипломатів заступник глави МОУ під час засідання, присвяченого безпековому діалогу щодо стрілецької зброї та легких озброєнь, запасів звичайних боєприпасів і робіт з розмінування.

Петренко наголосив, що Україна залишається віддана виконанню своїх зобов’язань стосовно Конвенції про заборону застосування, накопичення, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавська конвенція).

Крім того, зазначив він, у протидії російській агресії на Донбасі Україна дотримується Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ). Зокрема, ЗСУ повністю дотримуються положень Протоколу ІІ "Про міни, міни-пастки й інші вибухові пристрої" та Протоколу V "Про вибухонебезпечні предмети - наслідки війни", які додаються до КНЗ.

"Усі інженерні боєприпаси використовуються виключно в контрольованому режимі. Відповідно до положень Протоколу II, усі представники державних органів влади та військовий персонал під час закладання мін, мінних полів чи мінних перешкод зобов'язані записувати та зберігати всі відповідні карти, схеми чи інші записи щодо замінованих територій", - заявив заступник міністра оборони України.

Він додав, що маркування мінних полів проводиться відповідно до національних норм, які відповідають Протоколу II, міжнародним нормам та національним стандартам.

Фото: ООС