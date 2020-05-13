На Донбасі окупанти гатять із заборонених мінометів, поранений боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Павлополя та двічі поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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По околицях Опитного окупанти задіяли великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож окупанти згорнули свою активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв оборонців Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч із Луганським окупанти тричі порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – українські воїни відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Гнутового противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.