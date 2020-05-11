У ВМС почали набір в екіпаж для патрульних катерів класу Island

У ВМС формують нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів класу Island.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У Вербувальному центрі ВМС ЗСУ триває набір кандидатів з-поміж військовослужбовців та військовозобов’язаних запасу на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу Island. Отже, формуються нові екіпажі для майбутніх патрульних катерів Берегової охорони США, які наступного року ввійдуть до бойового складу ВМС ЗСУ", - зазначається у повідомленні.

Перевага надаватиметься кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови.

Після завершення формування екіпажів на базі Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія» розпочнеться курс із поглибленого вивчення англійської мови. Передбачається, що крім вивчення іноземної мови, особовий склад пройде посилену підготовку на базі Навчального центру ВМС ЗСУ. Моряки вдосконалюватимуть штурманську підготовку, підготовку в питаннях боротьби за живучість, тренуватимуться на сучасних навчально-тренажерних комплексах та вивчатимуть матеріальну частину катерів класу Island.

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Після завершення мовної підготовки в Одесі військові моряки вирушать для проведення подальшого навчання в м. Балтимор (США), де за планом відбуватиметься теоретична та практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море безпосередньо на борту катерів класу Island. Надалі ці катери передислокують до України.

У листопаді минулого року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви «Старобільськ» та «Слов’янськ». Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

Фото: mil.gov.ua