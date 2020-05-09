Окупанти випустили керовану ракету по позиціях ЗСУ під Оріховим

Окупанти випустили керовану ракету по позиціях ЗСУ під Оріховим

Укрінформ
Від початку доби окупанти застосовували на Донецькому напрямку ручні та станкові протитанкові гранатомети.

Про це на брифінгу поінформував речник Міноборони полковник Максим Праута, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Луганський напрямок. З 5 години ранку російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського, випустили по наших позиціях 10 мін 120-го калібру та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї. Водночас по 5 мін калібрів 120 і 82 мм розірвалися біля Хутора Вільного. Також тут лунали ворожі станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет», - сказав Праута.

За його словами, «найдієвішим способом вгамувати окупантів в обох випадках став прицільний вогонь наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї».

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Праута уточнив, що також після 9 години противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового.

«На Донецькому напрямку у період з 8-ї до 9-ї ранку ворог застосовував під час обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил протитанкові гранатомети: поблизу Опитного — ручний, а біля Красногорівки — станковий. У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах», - уточнив речник.

За словами Праути, втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.

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Він наголосив, що українські військовослужбовці тримають ситуацію під цілковитим контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби противника її дестабілізувати.

Він також поінформував, що загальна кількість обстрілів окупантами українських оборонних позицій за добу зменшилася до 7, «проте більш ніж половину з них противник здійснив із застосуванням заборонених домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також використовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю».

«За таких умов українські воїни, не вагаючись, рішучо відповідали противнику, примушуючи останнього до дотримання режиму «Тиша», - наголосив Праута.

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Речник Міноборони зазначив, що унаслідок вчорашніх ворожих обстрілів 4 військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено, вони наразі отримують необхідну допомогу у медзакладах.

Праута уточнив, що за даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці ліквідували одного та поранили ще двох російських окупантів.

За його інформацією, випадків захворювання на Covid-19 серед особового складу Об’єднаних сил не було зафіксовано.

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