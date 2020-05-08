Російські окупанти дистанційно закладають на Донбасі заборонені міни

У районі відповідальності ОТУ "Північ" ООС спостерігачі інженерної розвідки зафіксували факт встановлення окупаційними військами РФ протипіхотних мін ПОМ-2 з допомогою переносного комплекту мінування.

Про це повідомляє АрміяInform.

"У районі відповідальності ОТУ "Північ" ООС спостерігачі інженерної розвідки зафіксували факт встановлення окупаційними військами РФ протипіхотних мін ПОМ-2 з допомогою переносного комплекту мінування. Цей тип боєприпасів заборонений Оттавською конвенцією від 1999 року, якою передбачена заборона мін натяжної, фугасної та осколкової дії, а також встановлених у некерованому варіанті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ПОМ-2 поміщають у касету по чотири штуки, кожна з яких розміщується у металевому циліндрі. Процес їхньої установки здійснюється засобами дистанційного керування. Після падіння міни на землі починається процес її приведення у бойове положення з допомогою шести пружних лопатей, які ставлять боєприпас вертикально. Зверху від корпусу відстрілюється хрестовина, від якої в різні боки відлітають чотири якорі, що тягнуть за собою тонку капронову нитку. Після зачеплення за неї відбувається підрив.

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Як розповів начальник оперативного забезпечення ОТУ «Північ», "дві міни з касети, як зафіксовано на відео, встали у бойове положення за 30-40 метрів від окопу противника, а дві інші перелетіли через нашого спостерігача на відстань у 150 метрів. Такі боєприпаси виготовляють у Російській Федерації. Перед установкою противник постирав з них усі номери, щоб було неможливо встановити їхнє походження".

Фото: armyinform.com.ua