Хомчак відвідав зону ООС та вручив нагороди військовим

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

«Днями Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення операції Об’єднаних сил. Під час роботи у військових частинах та підрозділах він заслухав командирів щодо оперативної обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил, стану управління підрозділами і всебічного забезпечення, обговорив проблемні питання з виконання ними завдань та шляхи їх вирішення», - йдеться у повідомленні.

Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до району проведення ООС / Фото: mil.gov.ua

Хомчак також особисто привітав військовослужбовців, які виконують завдання на передових позиціях в районі проведення ООС з Днем піхоти та вручив їм заслужені нагороди.