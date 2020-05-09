Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків, поранений боєць

Російсько-окупаційні війська вчинили обстріл позицій українських військових поблизу населеного пункту Піски, внаслідок чого поранено одного військовослужбовця ЗСУ.

Про це у Facebook інформує пресцентр штабу ООС

«8 травня російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски. Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків, його стан його здоров’я - задовільний.

«Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - зазначають у штабі ООС.