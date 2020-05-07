На Донбасі поранені двоє бійців — під Старогнатівкою і Новотошківським

Окупанти обстріляли позиції українських підрозділів на Донбасі, внаслідок чого двоє бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні, 7 травня, збройні формування РФЄ, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню, обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Так, проти оборонців населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Крім того, по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новотошківського ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного українського бійця.

Воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці ЗСУ дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.