Біля Широкиного поранені троє українських бійців
Укрінформ
Російсько-окупаційні війська, проігнорувавши режим припинення вогню, обстріляли сьогодні позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине, поранено трьох військових.
Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.
"Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників.
"Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - додали у штабі ООС.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.