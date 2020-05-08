Біля Широкиного поранені троє українських бійців

Російсько-окупаційні війська, проігнорувавши режим припинення вогню, обстріляли сьогодні позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине, поранено трьох військових.

Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

"Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників.

"Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - додали у штабі ООС.

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Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.