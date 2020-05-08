На Донбасі бійці ООС знищили сімох окупантів і військову вантажівку ворога

Окупанти цієї доби двічі здійснили обстріли українських позицій, втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00 ворог двічі здійснив обстріли українських позицій. За наявною інформацією, з початку цієї доби бойових втрат серед українських захисників немає», сказав речник.

Він уточнив, що на Луганському напрямку збройні формування Російської Федерації випустили 24 міни 120-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу наших позицій біля Оріхового.

На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Авдіївки.

У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За попередніми даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили сімох та поранили п'ятьох російських окупантів. Окрім цього, українські воїни знищили військову вантажівку бойовиків, сказав речник.