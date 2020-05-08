Навчання ООС в Азовському морі: кораблі й катери знищили умовного ворога

Навчання ООС в Азовському морі: кораблі й катери знищили умовного ворога

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Укрінформ
Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів", - йдеться у повідомленні.

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Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони, зазначили в пресцентрі ООС.

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