Навчання ООС в Азовському морі: кораблі й катери знищили умовного ворога

Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів", - йдеться у повідомленні.

Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони, зазначили в пресцентрі ООС.