На Донбасі поранені шестеро українських військових

Російські окупанти від початку доби здійснили 13 обстрілів. Поранень зазнали шестеро українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник двічі вів вогонь по українських військовослужбовцях неподалік Мар’їнки – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Старогнатівка противник застосував безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, а згодом обстріляв українських військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти.

По оборонцях Широкиного ворог двічі вів вогонь із застосуванням 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселівки Другої обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" поблизу селища міського типу Новотошківське ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали там 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та чотири міни 120-го калібру.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 82 мм випустив 18 мін, а також застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонців Кримського ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - поінформували в штабі.

Підкреслюється також, що рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. "Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів. Втрати противника уточнються", - зазначили в штабі.