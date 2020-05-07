Консультативна місія ЄС передала Нацгвардії засоби індивідуального захисту
Укрінформ
Консультативна місія ЄС EUAM Ukraine передала військовослужбовцям Нацгвардії засоби індивідуального захисту.
Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.
"Проєкт спрямований на підвищення рівня безпеки правоохоронців, які безпосередньо контактують із громадянами та піддаються вищому ризику інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
Так, допомога доставлятиметься бійцям НГУ в кілька етапів. Зокрема, у першій партії медичного вантажу гвардійці отримали захисні гумові рукавички та дезінфікувальні засоби.
Також найближчим часом Консультативна місія ЄС планує передати Нацгвардії маски, респіратори зі ступенем захисту FFP3/FFP2 та безконтактні термометри.