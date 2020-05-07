Консультативна місія ЄС передала Нацгвардії засоби індивідуального захисту

Консультативна місія ЄС передала Нацгвардії засоби індивідуального захисту

Укрінформ
Консультативна місія ЄС EUAM Ukraine передала військовослужбовцям Нацгвардії засоби індивідуального захисту.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

"Проєкт спрямований на підвищення рівня безпеки правоохоронців, які безпосередньо контактують із громадянами та піддаються вищому ризику інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: ЮНІСЕФ передав обладнання Костянтинівській інфекційній лікарні

Так, допомога доставлятиметься бійцям НГУ в кілька етапів. Зокрема, у першій партії медичного вантажу гвардійці отримали захисні гумові рукавички та дезінфікувальні засоби.

Також найближчим часом Консультативна місія ЄС планує передати Нацгвардії маски, респіратори зі ступенем захисту FFP3/FFP2 та безконтактні термометри.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-