Зеленський присвоїв почесні назви 53 та 59 бригадам Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 53 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил почесне найменування "імені князя Володимира Мономаха", а 59 окремій мотопіхотній бригаді - імені Якова Гандзюка.

Відповідний указ №168/2020 опублікований на сайті глави держави.

Президент, зокрема, присвоїв 53 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування "імені князя Володимира Мономаха" та постановив надалі іменувати її - 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ Збройних Сил України.

Крім того, 59 окремій мотопіхотній бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "імені Якова Гандзюка". Надалі частина іменуватиметься: "59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Сухопутних військ Збройних Сил України".

Зазначається, що присвоєння почесних найменувань відбулося "з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти".

Як відомо, 6 травня в Україні вперше відзначається День піхоти. Свято встановлено указом Президента від 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.