Командувач Сухопутних військ нагородив воїнів-піхотинців у зоні ООС

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об’єднаних Сил, де вручив нагороди з нагоди Дня піхотинця.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Кращі військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів, які захищають нашу Батьківщину від російського ворога на Донбасі, отримали відомчі відзнаки Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ", йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ на лінії розмежування вручив воїнам-піхотинцям нагороди / Фото: Сухопутні війська ЗС України

Звертаючись до бійців, які виконують бойові завдання на самому вістрі російсько-української війни, генерал-лейтенант Олександр Сирський сказав, що День піхоти - це "свято молоде, але вкрай необхідне, адже воно вшановує вашу мужність та ваш героїзм воїнів-піхотинців, які у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України підтвердили — вони гідні продовжувачі військових традицій наших батьків, дідів та прадідів, і вони заслуговують на своє окреме свято. Хай живе піхота!"

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Під час робочої поїздки вздовж лінії розмежування командувач Сухопутних військ перевіряв боєготовність підрозділів, спілкувався з командирами та рядовими бійцями, вислуховував побажання та пропозиції солдатів, сержантів та офіцерів.

День піхоти в Україні був установлений торік - у 2019-ому. 19 квітня тодішній президент Петро Порошенко постановив відзначати його щороку 6 травня. Мета святкування - вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також впровадження сучасних військових традицій.