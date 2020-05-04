Коронавірус у ЗСУ: 48 хворих, 33 вже одужали

За минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на COVID-19 у Збройних силах.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил.

«На 07.00 4 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 48 осіб. Також за період пандемії одужали 33 особи, 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 107 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Один військовослужбовець перебуває у закладі охорони здоров’я (ВМКЦ Центрального регіону), у Чернівецькій області – один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Станом на 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу додалося 418 нових випадків.