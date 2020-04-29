Окупанти гатять з артилерійських систем 152 та 122 калібрів, загинув боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та за минулу добу 17 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"28 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники ефективно застосували чергові вогневі засоби. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупанти відмовились від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Кам’янки з міномета 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Розвідка прогнозує загострення у зоні ООС на травневі свята

Опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював із ручного протитанкового гранатомета.

Біля Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора багаторазово порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Українські захисники поблизу населеного пункту Кримське зранку тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. Окрім цього ворог використав гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети. Надвечір противник обстрілював оборонців Кримського з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об'єднаних сил рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримували жорстку відповідь.

По захисниках Хутора Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь двічі – з артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів. Зранку по оборонцях Попасної ворог випустив 6 мін 82-го калібру та вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а надвечір обстрілював зі стрілецької зброї.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 120 мм та 82 мм випустив 9 мін, а неподалік Новолуганського застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу селища міського типу Новотошківське ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали тут 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм, а згодом вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Із настанням темряви окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Зайцевого з мінометів 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте також: Єрмак зустрівся з родичами полонених на Донбасі

Окрім цього, противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

На жаль, внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила одного мужнього захисника.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів.

За попередніми даними розвідки, 28 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч з Новотошківським. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: ООС