Розвідка прогнозує загострення у зоні ООС на травневі свята

Окупанти активізували обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках з метою відволікти увагу від тих напрямків, де йде підготовка до провокування загострення обстановки у період травневих свят.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках. При цьому, для ураження особового складу та найбільш важливих цілей, окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї", - сказав речник.

У такий спосіб, за даними ГУР, противник намагається відволікати увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокування загострення обстановки у період проведення травневих свят, сказав Гуцуляк.

Фото: RFE/RL