Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Кримським із 120-мм мінометів та БМП
Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк
«Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог щоразу застосовував на лінії бойового зіткнення заборонені Мінськими угодами зразки озброєння», - сказав речник.
Гуцуляк уточнив, що тричі під ворожим прицільним вогнем перебували оборонці Кримського. З напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка та Слов’яносербськ збройні формування РФ вели мінометні обстріли 120-го калібру, загалом випустивши 30 мін. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї.
З 07.20 від окупованого села Калинове-Борщувате ворог розпочав обстріл наших захисників м. Попасної. Противник випустив 6 мін 82-го калібру та вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь з легкого піхотного озброєння.
За наявною інформацією, бойових втрат від початку доби серед українських захисників немає. Втрати окупантів уточнюються.
Фото: МОУ