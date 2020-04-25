Окупанти обстріляли з важких мінометів позиції ЗСУ під Авдіївкою

Від початку доби російські окупаційні війська у зоні проведення операції Об'єднаних сил сім разів порушили режим "тиші", випустивши по українських військових 21 міну 120 та 82 мм, а також ведучи обстріли з гранатометів.

Про це йдеться у зведенні пресслужби Міноборони щодо ситуації у зоні ООС.

"Від початку поточної доби станом на 12.30 сьогодні, 25 квітня, російські окупаційні війська порушили режим перемир’я сім разів, з витратою 21 міни калібру 120 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість сьогоднішніх випадків застосування противником зброї фіксувалися у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, із початку доби під ворожим вогнем перебували оборонці Авдіївки.

Так, починаючи з о пів на п’яту і до шостої ранку ворог обстріляв тамтешні українські позиції з мінометів 82-го та 120-го калібрів, додатково ведучи вогонь зі станкових та автоматичних гранатометів. Обстріли велися зі сторони окупованих російськими формуваннями н.п. Яковлівка, Спартак та Ясинувата.

О 06.05 окупанти здійснили 15 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Павлополя.

Далі, о 08.15 ворог відкрив вогонь з гранатометів СПГ та РПГ поблизу Оріхового. Одночасно з цим, в районі Старогнатівки російсько-окупаційні війська здійснили 28 пострілів з автоматичних гранатометів АГС. Вогонь вівся з боку с. Біля Кам’янка.

Також, із 08.25 до 08.50 неподалік Опитного зафіксовано вісім пострілів з боку противника із застосуванням автоматичних та станкових гранатометів.

У відповідь підрозділи зі складу Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За наявною інформацією, з початку цієї доби та станом на цей час бойових втрат у лавах Об'єднаних сил немає, втрати противника уточнюються.