У зоні ООС з початку року виявили 40 тонн неякісних продуктів для військових

З початку 2020 року у районі проведення операції Об’єднаних сил було проведено 27 перевірок, під час яких близько 40 тонн харчових продуктів було визнано неякісними.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони.

"З початку 2020 року групою ветеринарної медицини у районі проведення операції Об’єднаних сил було проведено 27 перевірок з організації харчування військовослужбовців. Зокрема здійснено понад 600 лабораторних досліджень харчових продуктів. За результатами ветеринарно-санітарних експертиз близько 40 тонн харчових продуктів визнано такими, що не відповідають вимогам законодавства України у сфері безпечності харчових продуктів та нормативно-технічній документації (ДСТУ, ГОСТ тощо)", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в управлінні, майже всі харчові продукти мали вичерпані терміни зберігання та були зіпсовані. Окрім того, їхнє маркування не відповідало вимогам Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Також Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини після перевірки забракувало 1370 комплектів сухпайків.

У Міноборони запевнили, що в умовах карантину контроль якості продуктів здійснюється у плановому режимі з дотриманням усіх відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.