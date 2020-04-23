Уряд тримає ситуацію на Донбасі під контролем в умовах коронавірусу — Боррель

Навіть в умовах сплеску коронавірусу немає жодних ознак того, що ситуація на Донбасі може вийти з-під контролю уряду України.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так він відповів на запитання, чи не призведе ситуація з неконтрольованим поширенням коронавірусу на окупованих територіях Донбасу до дестабілізації усього регіону.

"Ми говорили з міністром закордонних справ України. Міністр закордонних справ Данії щойно організував телеконференцію за участю кількох (європейських - ред.) міністрів та України. Наразі немає жодних ознак, що ситуація на Донбасі може вийти з-під контролю через коронавірус, ми не передбачаємо проблем. На цей час немає нічого, що могло б свідчити про таку тривогу. Безумовно, ситуація на Донбасі робить набагато важчим надання допомоги, зокрема, доставлення медичного обладнання, оскільки така допомога має надаватися посеред війни. Але я наполягаю, що немає жодних ознак, що ситуація на Донбасі може вийти з-під контролю", - сказав Високий представник ЄС.

Нагадаємо: напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, що має відбутися у середу у форматі телеконференції, Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Під час розмови він підтвердив послідовність ЄС у підтримці України, зокрема, в часи боротьби з пандемією коронавірусу.