На Донбасі снайпер поранив українського військового

Російсько-окупаційні війська 20 квітня вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Поблизу населеного пункту Новоолександрівка кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

"Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua