В зоні ООС від початку доби - “тиша”
Укрінформ
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли.
Про це повідомляє пресслужба МОУ.
"За наявною станом на 12.00 інформацією, сьогодні, 20 квітня, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захисники України неухильно дотримуються режиму тиші, контролюють обстановку та перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.