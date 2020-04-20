В зоні ООС від початку доби - “тиша”

В зоні ООС від початку доби - “тиша”

Укрінформ
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

"За наявною станом на 12.00 інформацією, сьогодні, 20 квітня, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що захисники України неухильно дотримуються режиму тиші, контролюють обстановку та перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

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