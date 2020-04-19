Окупанти обстріляли українських військових біля Пісків

Російські окупанти від початку доби обстріляли з міномета українських військовослужбовців поблизу Пісків на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Від початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська, незважаючи на світле свято Воскресіння Христового, все ж один раз порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Втрат серед українських військовослужбовців немає», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

«Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків», - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби, 18 квітня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Троє українських бійців зазнали поранень.

Фото: mil.gov.ua