Рухаємося до миру, але якщо по нас стріляють, відповідаємо – Президент

Президент Володимир Зеленський запевнив, що крок за кроком Україна рухається до миру на Донбасі, але у разі обстрілів, українська армія відповідає.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Випробувань дуже багато. Війна на Донбасі є, вона існує, ви бачите, що ми йдемо крок за кроком до миру, але якщо по нас стріляють, ми відповідаємо, у нас потужна армія", - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, збройні формування Російської Федерації 17 квітня тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил.