Окупанти сім разів порушили "тишу", троє військових поранені

Російські окупанти на Донбасі від початку доби 7 разів порушили режим припинення вогню. Поранені троє українських військових.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Упродовж 11 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію. Від початку доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібр 120 мм 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

Зокрема, зранку російські найманці з напрямку населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Новотошківського. В бік підрозділів Об’єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв українські позиції поруч з Новозванівкою.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру обстріляли українських військових неподалік Славного і Широкиного.

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У штабі нагадали, що внаслідок злочинних дій російських окупантів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Водночас підкреслюється, що «під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку, рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати противника уточнюються».

Як повідомлялося, у суботу, 11 квітня, внаслідок ворожих обстрілів біля Новотошківського на Луганщині двоє українських бійців зазнали осколкових поранень. Ще один боєць був поранений в районі Новозванівки.