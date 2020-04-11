Окупанти на Донбасі поранили ще одного українського бійця

На Луганщині в районі населеного пункту Новозванівка внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у суботу, 11 квітня, поранень зазнав український військовий.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні, 11 квітня, російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Новозванівка із автоматичних станкових гранатометів. Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бійця евакуаційною технікою доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Також у штабі підкреслили, що підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося, вранці у суботу, 11 квітня, внаслідок ворожих обстрілів біля Новотошківського на Луганщині двоє українських бійців зазнали осколкових поранень.

Фото: Міноборони