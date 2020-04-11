Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та мінометів, двоє бійців поранені

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Від початку поточної доби, 11 квітня, за наявною станом на 12.00 інформацією, збройні формування РФ, окрім мінометів, застосовували на лінії бойового зіткнення артилерію», - йдеться в повідомленні.

Так, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли від селища Голубівське по українських позиціях в районі Новотошківського на Луганщині.

«З близько 07.20 протягом понад півтори години ворог вів щільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецького озброєння. Протягом цього часу російсько-окупаційні війська здійснили 4 постріли з артилерії калібру 122 мм та випустили 25 мін 120-го калібру. Після 10.10 на цьому ж напрямку збройні формування РФ випустили по захисниках Новотошківського ще декілька мін калібру 120 мм», - поінформували в Міноборони.

Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи наявні чергові вогневі засоби, щоразу вели адекватні оборонні дії із незаборонених зразків озброєння з метою придушення ворожої збройної активності, підкреслили в міністерстві.

Читайте також: На Донбасі поранені двоє українських військових

Як повідомлялося, за даними штабу ООС, вранці у суботу, 11 квітня, внаслідок ворожих обстрілів біля Новотошківського двоє українських бійців зазнали осколкових поранень. Евакуаційною технікою їх доставлено до військово-медичного закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовців - задовільний.