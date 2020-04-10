На Донбасі - 10 порушень "тиші", ЗСУ відповідали прицільним вогнем

У п'ятницю, 10 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим тиші.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"10 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На усі ворожі обстріли Об’єднані сили реагували прицільним вогнем у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Опитного, Красногорівки і Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили шість обстрілів із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Так, по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Новозванівки російські найманці випустили 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки окупанти двічі обстріляли з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

З напрямку населеного пункту Золоте-5 бойовики випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го та десять - 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поруч з Новотошківським, випустивши вісім мін.

Вдень поблизу Кримського окупанти протягом півгодини вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сьогодні, внаслідок ворожих обстрілів, отримав поранення один з військовослужбовців Об’єднаних сил.

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В штабі ООС зазначили, що українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією штабу ООС, зранку 10 квітня на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення. Стан пораненого оцінювався як важкий.