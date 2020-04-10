За два тижні ОБСЄ зафіксувала майже 8,7 тисячі порушень режиму "тиші"

З 23 березня по 5 квітня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала близько 8 700 порушень режиму припинення вогню на Сході України.

Про це йдеться у звіті місії від 10 квітня.

"У період із 23 березня до 5 квітня СММ зафіксувала близько 8 700 порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 2 700 вибухів. Тобто кількість порушень режиму припинення вогню та вибухів знизилася на 23% та 50% відповідно, якщо порівнювати з попереднім двотижневим періодом", - йдеться у звіті.

Також місія підтвердила інформацію про 3 жертви серед цивільного населення: одного загиблого і двох поранених.

"Тож сукупна кількість жертв серед цивільного населення від початку року становить 28 осіб: 4 загиблі і 24 поранені", - відмітили у місії.

Крім того, за спостереженнями СММ, на тлі спалаху COVID-19 контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) і відповідні блокпости збройних формувань і далі були зачинені для пропуску цивільного населення.

При цьому спостерігачі бачили, що цивільні особи намагалися перетнути лінію зіткнення в обох напрямках.

Фото: ОБСЄ