За два тижні ОБСЄ зафіксувала майже 8,7 тисячі порушень режиму "тиші"
Про це йдеться у звіті місії від 10 квітня.
"У період із 23 березня до 5 квітня СММ зафіксувала близько 8 700 порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 2 700 вибухів. Тобто кількість порушень режиму припинення вогню та вибухів знизилася на 23% та 50% відповідно, якщо порівнювати з попереднім двотижневим періодом", - йдеться у звіті.
Також місія підтвердила інформацію про 3 жертви серед цивільного населення: одного загиблого і двох поранених.
"Тож сукупна кількість жертв серед цивільного населення від початку року становить 28 осіб: 4 загиблі і 24 поранені", - відмітили у місії.
Крім того, за спостереженнями СММ, на тлі спалаху COVID-19 контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) і відповідні блокпости збройних формувань і далі були зачинені для пропуску цивільного населення.
При цьому спостерігачі бачили, що цивільні особи намагалися перетнути лінію зіткнення в обох напрямках.
Фото: ОБСЄ