На Донбасі тяжко поранили українського військового

На Донеччині внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ зазнав поранення український військовослужбовець, його здоров’я оцінюють як тяжкий.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 10 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних сил України дістав кульове поранення», - йдеться в повідомлення.

Як зазначається, пораненого оперативно доправлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Його стан тяжкий.

У штабі ООС повідомили, що вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил придушили ворожу активність.