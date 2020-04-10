Окупанти порушили "тишу" біля Оріхового і Кримського, поранені двоє бійців

Двоє українських військовослужбовців дістали поранення внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами позицій Об’єднаних сил біля Оріхового та Кримського.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«9 квітня російсько-окупаційні війська, вкотре порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил», - ідеться в повідомленні.

Біля населеного пункту Оріхове ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український боєць дістав осколкове поранення, стан його здоров’я задовільний.

Неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського захисника.

«Противник застосував озброєння бойової машини піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Стан здоров’я нашого військовослужбовця – середньої важкості» - вказується в повідомленні.

Зазначається, що воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

«Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - підкреслили у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua