Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць загинув
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"9 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці шість разів обстріляли позиції українських захисників.
По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.
По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм – чотири міни, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.
Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили встановлений режим "Тиша".
З мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв наші опорні пункти поблизу Хутора Вільний і двічі – біля Оріхового.
Поруч з Новгородським проти українських захисників окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
У районі Кримського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.