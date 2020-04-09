Окупанти 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць загинув

Станом на 17.00 четверга, 9 квітня, російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український боєць загинув.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"9 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці шість разів обстріляли позиції українських захисників.

По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм – чотири міни, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили встановлений режим "Тиша".

З мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв наші опорні пункти поблизу Хутора Вільний і двічі – біля Оріхового.

Поруч з Новгородським проти українських захисників окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

У районі Кримського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.