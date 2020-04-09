Окупанти порушили “тишу” в районі Богданівки - біля ділянки розведення

Окупанти активізувались - цієї доби вже вісім разів порушили режим тиші.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«9 квітня російсько-окупаційні війська станом на 12.00, вже вісім разів порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення. За наявною інформацією, внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів втрат серед наших захисників України немає. Втрати противника уточнюються», сказав він.

Гуцуляк повідомив, що, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, збройні формування РФ розпочали бойові дії в районі Красногорівки та поблизу Новомихайлівки. Ворог відкрив вогонь відповідно з напрямку від окупованих н.п. Старомихайлівка та Луганське. З напрямку від Золотого-5 окупанти випустили 2 міни 82-го калібру та вели обстріл з АГС по захисниках Оріхового.

З близько 07.50 ворог відкрив вогонь по наших воїнах в районі Новгородського з ПТРК.

Також зранку, під ворожими мінометними обстрілами перебували наші захисники Оріхового та Хутора Вільний, де окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм. Також зафіксовано застосування противником АГС.

Після 10.00 зі стрілецької зброї окупанти порушили режим тиші в районі Богданівки та з напрямку від села Соснівське російсько-окупаційні війська випустили 5 мін 82-го калібру, та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів по оборонцях Павлополя.

Захисники України, застосовуючи легке піхотне озброєння, гідно реагували на ворожу активність та примушували окупантів до подальшого дотримання режиму тиші.

Як повідомляв Укрінформ, на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області у листопаді 2019 року відбулося розведення військ.