Зеленський нагородив орденами і медалями 28 військових, більш як половину - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців, частину із них - посмертно.

Відповідний указ № 131/2020 від 7 квітня опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено посмертно 13 військовослужбовців; медаллю "Захиснику Вітчизни" - 15 військовослужбовців, з них двох – посмертно.

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Згідно з указом, бійців нагороджено за самовіддане служіння українському народові, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.