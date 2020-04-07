Зеленський нагородив орденами і медалями 28 військових, більш як половину - посмертно
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців, частину із них - посмертно.
Відповідний указ № 131/2020 від 7 квітня опублікований на сайті глави держави.
Зокрема, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено посмертно 13 військовослужбовців; медаллю "Захиснику Вітчизни" - 15 військовослужбовців, з них двох – посмертно.
Згідно з указом, бійців нагороджено за самовіддане служіння українському народові, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.