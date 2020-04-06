Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Павлополем із мінометів та БМП

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Павлополем із мінометів та БМП

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, знову застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Проти наших захисників окупанти застосували міномети калібру 82 мм – вісім мін, озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці прицільним вогнем у відповідь припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються.

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В ООС також повідомили, що випадків захворювання на COVID-19 серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.

Фото: МОУ

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