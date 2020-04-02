Окупанти двічі обстріляли підступи до Авдіївки - з мінометів та РПГ

Сьогодні вранці окупанти здійснили чотири обстріли на Донецькому напрямку.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

«Після 6-ї години випустили 3 міни 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля населеного пункту Піски, а близько 7-ї - 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя. У період з 6.40 до 7.10 противник двічі обстріляв позиції наших військ на підступах до Авдіївки. З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового», - йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника, застосовуючи не заборонене домовленостями озброєння.

За поточну добу втрат у лавах українських військ немає, наголосив речник.

За його словами, останні події свідчать про відсутність у окупантів зацікавленості у припиненні бойових дій.

"Тому наші воїни уважно стежать за противником і налаштовані оперативно припиняти будь-які його злочинні дії за допомогою наявних вогневих засобів", - сказав речник.

Фото: ООС