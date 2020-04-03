Позиції ЗСУ на Донбасі обстріляли з мінометів 120 мм і 82 мм калібру

Російські окупаційні війська вдень 3 квітня сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, з них чотири рази – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж 3 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Для обстрілів позицій Об’єднаних сил окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші підрозділи, враховуючи небезпеку від ворожих обстрілів для життя та здоров’я військовослужбовців і мирних жителів, відповіли прицільним вогнем по окупаційних військах та зберегли контроль над ситуацією", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зранку випустив 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя, а після обіду застосував проти оборонців цього населеного пункту гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Красногорівки окупанти обстріляли наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета, а в районі Опитного – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли з мінометів позиції Об’єднаних сил. Поблизу Новотошківського ворог з напрямку смт Донецький випустив по наших опорних пунктах 26 мін 120-го калібру, біля Новозванівки – 10 мін 82-го калібру. Для обстрілу в районі Оріхового окупанти застосували міномети калібрів 120 мм – 6 мін, 82 мм – 5 мін та станкові протитанкові гранатомети – 5 пострілів.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.