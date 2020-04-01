В армії скоротять 17 генеральських посад – Хомчак

В рамках реформи ЗСУ в армії буде скорочено 17 генеральських посад, а парламент незабаром має розглянути законопроект про реформу генеральських звань.

Про це розповів головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак в інтерв’ю АрміяInform.

"Передбачаю, що наразі здивую багатьох наших критиків. У процесі нинішньої реформи в нашому війську скорочується 17(!) генеральських посад", - заявив Хомчак.

За його словами, до Верховної Ради вже подано законопроєкт про реформу генеральських звань.

"Ми запропонували нашим законотворцям запровадити генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як у НАТО, бригадний генерал, двозірковий — генерал-хорунжий, тризірковий — генерал-поручник, і чотиризірковий-генерал", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що не всі депутати готові дослухатися до військових в питанні щодо системи звань, але в міністерстві продовжують переконувати, що нова система має базуватися як на українській історичній спадщині, так і на світовій практиці.

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"У багатьох країнах-партнерах є і національні найвищі військові звання (не за посадою), як, у Польщі, США й не лише. І ми теж подали пропозицію: за особливі військові заслуги перед Україною, присвоювати найвище генеральське звання — "генерал армії України". Бригадні генерали у нас будуть на тих посадах, на яких нині однозіркові генерали. Дехто помилково вважає, що генеральське звання присвоюватимуть комбригам", - розповів Хомчак.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня 2020 р. Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.