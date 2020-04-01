Минулого тижня на Донбасі загинули двоє й поранені восьмеро бійців - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, окрім боротьби із коронавірусом, наша країна змушена боротися із ще один ворогом – війною на Сході.

Про це він сказав у своєму зверненні, яке транслювали у Facebook.

«Ми не маємо забувати, що, окрім боротьби з невидимим ворогом, у нас іде війна на Сході України. За минулий тиждень в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, на жаль, загинуло двоє наших бійців та восьмеро отримали поранення», - сказав Зеленський.

Він висловив співчуття родинам загиблих та побажав найскорішого одужання усім пораненим.

Президент також подякував українським воїнам за службу.