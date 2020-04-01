Минулого тижня на Донбасі загинули двоє й поранені восьмеро бійців - Зеленський
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, окрім боротьби із коронавірусом, наша країна змушена боротися із ще один ворогом – війною на Сході.
Про це він сказав у своєму зверненні, яке транслювали у Facebook.
«Ми не маємо забувати, що, окрім боротьби з невидимим ворогом, у нас іде війна на Сході України. За минулий тиждень в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, на жаль, загинуло двоє наших бійців та восьмеро отримали поранення», - сказав Зеленський.
Він висловив співчуття родинам загиблих та побажав найскорішого одужання усім пораненим.
Президент також подякував українським воїнам за службу.