Окупанти блокують роботу місії ОБСЄ на Донбасі

Окупанти блокують роботу місії ОБСЄ на Донбасі

Укрінформ
Окупанти на Донбасі вчергове не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до непідконтрольних уряду районів.

Про це йдеться в оперативному звіті місії.

"28, 29 та 30 березня члени збройних формувань знову не пропустили патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів (7 разів у Донецькій області та 3 рази в Луганській області). В усіх випадках перетин здійснювався офіційними дорожніми коридорами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у більшості випадків бойовики забороняють проїзд до населених пунктів через "накази від керівництва у зв'язку з COVID-19".

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У місії відмітили, що заборони доступу СММ ОБСЄ на блокпостах збройних формувань під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

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