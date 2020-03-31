Окупанти блокують роботу місії ОБСЄ на Донбасі

Окупанти на Донбасі вчергове не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до непідконтрольних уряду районів.

Про це йдеться в оперативному звіті місії.

"28, 29 та 30 березня члени збройних формувань знову не пропустили патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів (7 разів у Донецькій області та 3 рази в Луганській області). В усіх випадках перетин здійснювався офіційними дорожніми коридорами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у більшості випадків бойовики забороняють проїзд до населених пунктів через "накази від керівництва у зв'язку з COVID-19".

У місії відмітили, що заборони доступу СММ ОБСЄ на блокпостах збройних формувань під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.