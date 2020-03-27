Росія за місяць перекинула на Донбас 30 вагонів боєприпасів – розвідка

Росія за місяць перекинула на Донбас 30 вагонів боєприпасів – розвідка

Укрінформ
З початку березня РФ завезла на окуповану частину Донбасу понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тонн пального для техніки, понад 10 одиниць танків та БМП.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«З початку березня ц.р. на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях з РФ доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тонн пального для техніки, більше 10 одиниць танків і бойових машин піхоти», – поінформував речник.

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Крім того, за словами Шаравари, під виглядом гуманітарної допомоги російські «волонтерські організації» активізували постачання підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК матеріально-технічних засобів військового призначення, у тому числі засобів зв’язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому, кожний такий «гуманітарний вантаж» включає великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури.

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