Збройним Силам достроково передали 28 ракет "Вільха"

На озброєння ЗСУ конструкторським бюро "Луч" достроково передано 28 одиниць високоточних реактивних боєприпасів «Вільха».

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Державне підприємство "ДЕРЖККБ "ЛУЧ", що входить до складу ДК "Укроборонпром" відвантажило Збройним Силам України 28 одиниць виробів "Вільха", які серійно виготовляються на підприємстві. Передача ракет відбулася достроково", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Конструкторське бюро "Луч" під час карантину працює на повну потужність. За словами генерального конструктора та генерального директора підприємства Олега Коростельова, у виробництві ракет "Вільха" беруть участь близька 20 підприємств Укроборонпрому, скрізь діє особливий режим роботи, і попри це, вдалося виготовити і відвантажити продукцію військовим достроково. Також підприємство продовжує працювати над модернізацією ракетної системи "Вільха-М, яка розроблена у тісній співпраці кластеру високоточної зброї та боєприпасів "Укроборонпрому". "Роботи ведуться над покращенням дальності та потужності виробів. Зараз випробування комплексу перебувають на фінальній стадії і ми плануємо налагодити їх серійне виробництво до кінця цього року", – повідомив Коростельов.

У пресслужбі також нагадали, що "Вільха" – це високоточні 300 мм реактивні боєприпаси, які перебувають на озброєнні підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Цей засіб є основою могутності системи вогневого ураження українських артилеристів і стримуючим фактором у вогневому протистоянні з противником.

Коментуючи виконання державного контракту, заступник гендиректора з авіа- та ракетобудування Руслан Корж повідомив, що кілька років тому підприємства Концерну приступили до поетапного відновлення норм військових, оперативних і стратегічних запасів даної номенклатури високоточних засобів ураження в Збройних силах України. Наразі вже остаточно сформовано науково-технічний і виробничий потенціал підприємств Концерну по серійному виробництву цих боєприпасів, їх подальшої модернізації і розробки на їх базі перспективних високоточних засобів ураження. Це дозволить в тому числі створити конкуренцію в цьому класі озброєння на світових ринках зброї.

Фото: пресслужба Укроборонпрому