У березні на Донбасі - найвищий показник втрат серед цивільних з вересня 2019

Упродовж 1-22 березня моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 16 постраждалих серед цивільного населення на сході України.

Про це повідомляє пресслужба місії у Facebook.

"З 1 по 22 березня було зафіксовано 16 таких випадків: 1 вбитий та 15 поранених. Ще декілька випадків очікують підтвердження. Незважаючи на те, що березень ще не закінчився, це найвищий показник місячних втрат серед цивільного населення з вересня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

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У місії рекомендують долучитись до заклику генерального секретаря ООН про глобальне припинення вогню та закликають всі сторони на сході України припинити вогонь та збройні зіткнення: "Заклик стає ще більш актуальним, адже ми зафіксували збільшення кількості випадків загибелі або поранення цивільних осіб на сході України".