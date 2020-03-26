Окупанти випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі більш як пів сотні мін

Російські окупаційні війська з мінометів обстріляли позиції оборонців Павлополя та Луганського. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк

«Від початку поточної доби, 26 березня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська вчергове свідомо порушували Мінські угоди, здійснивши два мінометні обстріли захисників України. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших захисників немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, від 05.30 за понад годину ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по українських оборонцях Павлополя з напрямку від окупованого села Шевченко. Після 11.10 з міномета калібру 82 мм окупанти випустили 5 мін по позиціях українських захисників Луганського. Ворожий обстріл вівся з напрямку від окупованого села Нижнє Лозове.