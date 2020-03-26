Минулої доби окупанти на Донбасі дев’ять разів зривали "тишу", втрат немає

25 березня збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у ранковому зведенні.

Як зазначається, на активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем.

Вчора, 25 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли позиції ООС із забороненого Мінськими домовленостями озброєння у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Павлополя – з 82-мм міномета – 15 мін.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Фото: RFE/RL